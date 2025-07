Lazio, malore per il presidente Lotito: come sta dopo il ricovero d’urgenza

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sarebbe stato recentemente colpito da un malore che ha richiesto un ricovero d’urgenza presso l’ospedale Gemelli di Roma. La notizia ha subito destato preoccupazione tra i tifosi e il mondo sportivo, che attendono aggiornamenti sul suo stato di salute.

Lazio, malore per il presidente Lotito

Claudio Lotito sarebbe stato trasferito d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un improvviso malore.

Il presidente della Lazio è stato accompagnato in ambulanza per effettuare una serie di accertamenti medici approfonditi. La notizia ha creato apprensione nell’ambiente biancoceleste, che segue con attenzione l’evolversi della situazione.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lotito rimane ricoverato presso la struttura romana, dove i medici stanno svolgendo tutti gli esami necessari per chiarire le cause del malessere.

Dai primi controlli non sarebbero emerse condizioni preoccupanti, come confermato dallo stesso presidente della Lazio, che ha rilasciato all’agenzia LaPresse un commento in tono scherzoso, rassicurando i tifosi e ringraziando il personale medico per la rapidità dell’intervento: