Juan Bernabè, falconiere della Lazio è prossimo al licenziamento, ciò nonostante non è intenzionato a lasciare il centro sportivo di Formello.

Il caso di Juan Bernabè ha fatto clamore in particolare perché il falconiere della Lazio ha esibito con molta disinvoltura i risultati dell’intervento al pene a cui si è sottoposto. Un gesto che il presidente, nonché suo capo, Lotito non ha gradito e che lo ha fatto propendere per una messa alla porta del 57enne di origine spagnola.

Bernabé barricato a Formello: avrebbe chiesto scusa

Lotito si è deciso. La scelta è stata quella del licenziamento di Juan Bernabé 57enne spagnolo falconiere del club, colui che fa volare l’aquila Olympia durante le partite casalinghe della squadra biancoceleste.

L’uomo non avrebbe gradito la scelta del Presidente e ha chiesto scusa anche se si è detto non colpevole di quanto mostrato dato che “sono state mostrate le fasi di intervento ad un organo come ne abbiamo tanti”.

Lotito dal canto suo è intervenuto ai microfoni del programma radiofonico “La Zanzara”: “Il falconiere non doveva fare queste cose anche perché è uno che va nelle scuole dove ci sono bambini di 9-10 anni. Se fai il falconiere porti l’aquila, non vai in giro a dire che devi eiaculare due volte al giorno. Bernabé troverà un altro posto dove stare, ognuno deve rispondere delle proprie azioni”.

Quel precedente salvifico nel 2021

Stando così le cose il presidente Claudio Lotito sembra innammovibile e non disposto a fare un passo indietro nei confronti del suo dipendente. Tuttavia vi è un precedente che riguarda proprio Bernabé – il saluto romano mentre si apprestava a far volare Olympia nel 2021.

Non sembra intenzionato a concedere una seconda grazia a Bernabé, che poi è tornato nel suo ruolo di falconiere nei pre-gara della Lazio, ma anzi punta dritto ad una richiesta di danni di immagine sia da parte di Bernabè che da parte del chirurgo che lo ha operato.