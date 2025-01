Calcio: Lotito, 'valuteremo soluzioni per sostituire aquila'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Dopo il licenziamento del falconiere Juan Bernabé "quell'aquila sicuramente non volerà più. Vedremo, bisogna trovare le soluzioni per sostituirla. Anche perché me la sono inventata io questa storia" del volo dell'aquila pri...

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – Dopo il licenziamento del falconiere Juan Bernabé "quell'aquila sicuramente non volerà più. Vedremo, bisogna trovare le soluzioni per sostituirla. Anche perché me la sono inventata io questa storia" del volo dell'aquila prima delle partite. Lo ha annunciato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a Montecitorio per le votazioni per i giudici costituzionali.