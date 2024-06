Zaccagni salva l’Italia in pieno recupero e ci porta agli ottavi di finale di Euro 2024! Il gol dell’esterno offensivo della Lazio vale l’ 1-1 in risposta a Modric e sabato sfideremo la Svizzera nel primo match della fase a eliminazione diretta degli Europei.

Le formazioni ufficiali

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol; Kovacic, Modric, Brozovic; Pasalic, Sucic; Kramaric. CT: Dalic.

A disposizione: Labrosic, Ivusic, Erlic, Majer, Perisic, Budimir, Petkovic, Ivanusec, Sosa, Pjaca, Vida, Juranovic, Marco Pasalic, Baturina.

ITALIA (352): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pellegrini, Dimarco; Raspadori, Retegui. CT: Spalletti.

A disposizione: Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Frattesi, Scamacca, Chiesa, Bellanova, Cristante, Mancini, Zaccagni, Fagioli, El Shaarawy, Cambiaso, Folorunsho

Il primo tempo

Spalletti schiera l’Italia a sorpresa con il 3-5-2, lasciando in panchina Scamacca e Chiesa e lanciando dal primo minuto Darmian in difesa e Rasapdori in attacco al fianco di Retegui. La partita la fanno i croati in apertura, anche se gli azzurri chiudono bene gli spazi e non concedono quasi niente, con la migliore occasione che arriva a Bastoni.

La ripresa

A inizio secondo tempo Donnarumma para un rigore a Modric, che dopo pochi secondi trova il gol del vantaggio croato e condanna l’Italia a un finale di sofferenza. Quando le ultime speranze sembravano finite Zaccagni al 97′ trova il gol del pareggio che vale la qualificazione agli ottavi di finale.