Troppa Spagna per questa Italia. La seconda giornata del gruppo B degli Europei di calcio decreta la prima sconfitta nell’edizione per la nazionale Azzurra. Gli uomini di Spalletti si sono trovati in difficoltà a gestire la pressione delle Furie Rosse e l’autogol di Calafiori ha condannato gli italiani, ancora in corsa per un passaggio del turno.

Europei, Italia-Spagna: la cronaca della sconfitta

Dopo Albania-Italia e Spagna-Croazia della scorsa settimana, tantissimi tifosi italiani avevano capito che affrontare l’11 iberico non sarebbe stato facile. E il pronostico è stato indovinato. Una Spagna in grande forma domina nel primo tempo contro gli Azzurri, salvati a più riprese dal portiere Donnarumma, ma la squadra di Spalletti di deve arrendere di fronte al cross, con deviazione decisiva di Calafiori, di Nico Williams. La Nazionale italiana non riesce a pareggiare negli ultimi minuti ed è costretta ad un’amara sconfitta. Nulla è perduto, però, il 2 a 2 della sfida tra gli albanesi e i croati lascia ben sperare per il passaggio alle fasi finali.

Europei, Italia-Spagna: il passaggio del turno

L’Italia, infatti, deve ancora affrontare la Croazia nella terza e ultima partita del girone. Alla squadra del CT Spalletti basterà vincere o pareggiare contro la Nazionale dell’ex pallone d’oro Modric per essere sicura di finire il girone al secondo posto e accedere agli ottavi di finali di Euro 2024. Uno spiraglio rimarrebbe aperto anche in caso di sconfitta all’ultima giornata. In quel caso, però, bisognerebbe sperare che la Spagna non si faccia battere dall’Albania.