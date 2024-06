Le parole di Spalletti dopo la vittoria dell'Italia contro l'Albania a Euro 2024. Analisi, reazioni e prospettive future degli Azzurri in questo emozionante torneo

L’Italia inizia Euro 2024 con una vittoria per 2-1 contro l’Albania, grazie ai gol di Bastoni e Barella che ribaltano il vantaggio iniziale di Bajrami, segnato dopo appena 23 secondi. Nonostante diverse occasioni sprecate nel primo tempo, gli Azzurri sono riusciti a incamerare i primi tre punti del torneo.

Euro 2024, le dichiarazioni di Spalletti dopo Italia-Albania

Spalletti, ai microfoni RAI, ha sottolineato le buone cose viste in campo, pur ammettendo la necessità di concretizzare di più: “Abbiamo costruito bene, ma siamo tornati indietro troppo spesso”. Nel secondo tempo, l’Italia ha dovuto gestire la pressione avversaria e sfruttare meglio gli spazi. I giocatori, tra cui un Barella stanco ma determinato, hanno espresso soddisfazione per la vittoria e la volontà di migliorare.

Euro 2024: dichiarazioni di Spalletti post-partita Italia-Albania

Dopo le dichiarazioni di Spalletti, Barella sottolinea che c’è fiducia per i prossimi impegni, inclusa la sfida contro la Spagna. La squadra è pronta a dare il massimo, mantenendo alta la concentrazione e la determinazione.

Mentre prima del match Italia-Albania, esordio degli Azzurri a Dortmund per Euro 2024, il 15 giugno 2024, la polizia tedesca ha svolto un’operazione cruciale. Grazie alla segnalazione della polizia italiana, è stato sventato un attacco pianificato da un gruppo di 67 ultras italiani contro i tifosi albanesi diretti allo stadio. Gli ultras, fermati nei pressi di Potgasse Strasse, avevano oggetti offensivi come passamontagna e cinture. Un intervento rapido con agenti in tenuta antisommossa ha impedito lo scontro.