Europei 2024, la lista dei 30 convocati dell’Italia di Spalletti

Luciano Spalletti, ct dell’Italia, ha annunciato i trenta preconvocati in vista degli Europei di Germania 2024. La lista comprende giocatori che parteciperanno al raduno di Coverciano, con alcune nuove facce e alcuni ritorni significativi. Prima convocazione per Riccardo Calafiori, seconda per Raoul Bellanova, Nicolò Fagioli e Michael Folorunsho. Tornano in squadra Samuele Ricci e Ivan Provedel. La rosa definitiva dei ventisei giocatori dovrà essere inviata all’Uefa entro il 6 giugno.

Europei 2024, l’Italia di Spalletti: la lista ufficiale dei 30 convocati

Gli allenamenti inizieranno venerdì 31 maggio al Centro Tecnico di Coverciano, con una conferenza stampa del ct Spalletti. La squadra affronterà due partite amichevoli prima di partire per la Germania: il 4 giugno contro la Turchia a Bologna e il 9 giugno contro la Bosnia ed Erzegovina a Empoli. La partenza per la Germania è prevista per il 10 giugno.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).