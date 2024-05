L’Atalanta trionfa in Europa League: le parole di Gasperini

Un grande trionfo per l'Atalanta che ha così ottenuto il primo trofeo in Europa League della sua storia battendo 3-0 il fortissimo Bayer Leverkusen

L’Atalanta ha fatto la storia vincendo la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, allenato da Xabi Alonso. Con una schiacciante vittoria per 3-0, la Dea ha conquistato il suo primo trofeo europeo, interrompendo una straordinaria striscia di 51 partite senza sconfitte per i tedeschi.

Atalanta celebra la vittoria in Europa League: le parole di Gasperini

Al termine della partita, il tecnico Gian Piero Gasperini ha espresso la sua gioia: “Il modo in cui abbiamo vinto è stato straordinario, come a Liverpool e Lisbona. Abbiamo battuto squadre che avevano vinto i loro campionati e i Reds che erano in testa in quel momento. È una soddisfazione straordinaria, una partita meravigliosa e memorabile. Giocare spesso col tridente ci ha permesso di avere tutte le condizioni per vincere. Questa vittoria è dedicata alla città di Bergamo.”

Gasperini ha sottolineato l’importanza di un gioco offensivo: “Non si può pensare solo a difendere, dovevamo attaccare e mettere in difficoltà l’avversario. È stata una partita straordinaria da parte di tutti. Abbiamo meritato la vittoria senza ombra di dubbio.”

Il presidente Antonio Percassi, visibilmente emozionato, ha aggiunto: “Quello che è capitato è incredibile, un sogno che si è realizzato. La nostra tifoseria meritava questo traguardo. Dopo il gol di Lookman ho pensato ‘Stavolta magari ce la facciamo’. Gasperini merita questo riconoscimento, ora è nella storia.”

Percassi ha anche parlato del futuro della squadra: “Stiamo crescendo continuamente. Anche i giocatori hanno capito come vogliamo evolverci. Sul futuro di Gasperini, ci vedremo presto. Io sono tranquillo e sereno, questa vittoria ci motiva a fare sempre meglio.”

L’Atalanta ha dimostrato di essere una squadra capace di grandi imprese, conquistando un trofeo importante e portando entusiasmo e orgoglio alla città di Bergamo.