Le estrazioni sono state fatte oggi pomeriggio a Nyon, presso la sede della Uefa. Il girone di andata è in programma per giovedì 11 aprile, mentre quello di ritorno sarà la settimana successiva.

Quarti di finale di Europa League: Milan-Roma

La prima accoppiata regala all’Italia almeno un posto in semifinale, con la sfida tra Milan e Roma. I rossoneri di Stefano Pioli affronteranno i giallorossi di Daniele De Rossi, rinnovando la rivalità che le ha viste entrambe salire tra le prime cinque squadre della Serie A in questa stagione.

West Ham contro Bayer Leverkusen

Il West Ham, squadra della Premier League, sfiderà uno dei club più difficili della competizione, il Bayer Leverkusen, leader della Bundesliga. Questa settimana il team di David Moyes ha ribaltato il disavanzo dell’andata per 1-0 sconfiggendo il Friburgo. D’altra parte il Bayer Leverkusen non ha ancora mai perso nemmeno una partita in questa stagione. In caso di vittoria la ricompensa per gli Hammers sarebbe una semifinale contro il Milan o la Roma.

Atalanta vs Liverpool

I Reds di Jurgen Klopp scenderanno in campo contro l’Atalanta, dopo aver sconfitto lo Sparta Praga per 11-2 negli ultimi sedicesimi. Se il Liverpool dovesse battere i nerazzurri ad Anfield, affronterebbe la vincente di Benfica-Marsiglia per un posto in finale. Per il momento i pronostici danno il club inglese favorito per la vittoria in Europa League, che regalerebbe al tecnico tedesco un nuovo successo internazionale.