La Lega calcio ha accolto la richiesta dell’Inter di spostare la partita a San Siro contro il Torino. In questo modo ci sarà più tempo per la festa dello scudetto.

Festa scudetto Inter, via libera della Lega calcio: partita con il Torino spostata

La Lega calcio ha accettato la richiesta dell’Inter di spostare la partita a San Siro contro il Torino a domenica. La partita non sarà più sabato 27 aprile alle 15 ma domenica 28 alle 12.30, così da inserire anche la festa dello scudetto. I nerazzurri hanno chiesto questo cambiamento nel calendario per avere più tempo a disposizione nel pomeriggio di domenica per festeggiare con i fan a bordo del bus scoperto. Se la partita fosse rimasta sabato alle 15, sarebbe finita alle 17, complicando la parata con i tifosi in città.

Inter aveva già deciso di spostare il corteo

A causa del maltempo l’Inter aveva già deciso di spostare il corteo previsto per martedì. I bollettini meteo per domenica prevedono pioggia al mattino e sole al pomeriggio, per cui non dovrebbero esserci problemi per la festa con il bus scoperto e per far incontrare la squadra ai tifosi. “Il sogno continua” è stato il commento sui social network.