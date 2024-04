La festa dei tifosi nerazzurri è ufficialmente iniziata: l’Inter ha vinto lo Scudetto 2023/2024 e lo ha fatto in grande stile, sfruttanto il primo match point capitato proprio nel derby contro il Milan.

Scudetto Inter, al via la festa a Milano

Che l’Inter avrebbe vinto la Serie A di quest’anno si era capito ormai da diverse giornate, come ammesso dallo stesso Simone Inzaghi in una delle interviste post-gara, ma i tifosi nerazzurri, non solo i più scaramantici, hanno dovuto aspettare l’ufficialità per dare il via ai festeggiamenti. Con la vittoria nel derby di ieri sera contro i rivali storici del Milan, nessuna squadra può più raggiungere l’Inter in classifica che, a cinque giornate dal termine si è laureata campione. Metà della città di Milano, quella di fede rossonera, si lecca le ferite (sportive) quella interista, invece, è esplosa in una gioia incontenibile.

Scudetto Inter: tifosi in Piazza Duomo e fuori da San Siro

Al triplice fischio dell’arbitro, tantissimi tifosi si sono subito riversati fra le strade del capoluogo lombardo, la maggioranza vestiti con i colori ufficiali del club neo-vincitore del 20esimo scudetto della propria storia. Nonostante il grande freddo e la pioggia che colpiva Milano, migliaia di tifosi sono scesi in piazza Duomo con bandiere, cartelli e striscioni. I cori a favore dell’undici di Inzaghi si sono alternati ai classici sfottò ai tifosi avversari (soprattutto juventini e milanisti), ma la polizia locale non ha riscontrato alcuna particolare criticità. Anche il deflusso dei tifosi rossoneri dalla stadio di San Siro si è svolto senza alcun tipo di problema.