L’Inter batte il Milan 2-1 e vince il ventesimo scudetto della sua storia. Decidono i gol di Acerbi e Thuram, non basta l’orgoglio rossonero con Tomori. Primo tricolore da allenatore per Simone Inzaghi, i nerazzurri tornano campioni dopo lo scudetto del 2021 e vincono la seconda stella.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leão. A disp.: Nava, Sportiello; Caldara, Florenzi, Terracciano; Bennacer; Chukwueze, Giroud, Jović, Okafor. All.: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. A disp.: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Buchanan, Carlos Augusto, Cuadrado, de Vrij, Dumfries; Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi; Arnautović, Sánchez. All.: Simone Inzaghi.

Il primo tempo

Pioli prova a limitare da subito l’Inter schierandosi a specchio con un 3-5-2 e Leao in attaco. La gara la sbloccano per i nerazzurri con Acerbi, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo porta avanti i meneghini. L’Inter crea altre palle gol nitide, fallendo prima con Lautaro Martinez e poi con Thuram e Mkhitaryan. In mezzo anche una grande chance per i rossoneri, con Calabria che viene però ipnotizzato da un super Sommer. Il primo tempo si conclude 1-0 per l’Inter.

La ripresa

Pronti, via, e a inizio secondo tempo arriva il gol di Thuram che regala il sogno scudetto all’Inter. Finale d’assalto dei rossoneri che provano a rinviare la festa con il gol di Tomori. Ma non basta, l’Inter soffre nel finale ma esce vincitrice dalla tana rossonera, strappa lo scudetto dalle maglie del Napoli e se lo cuce addosso per la ventesima volta.