Grande festa in casa Inter al termine del derby vinto contro il Milan, che ha consegnato il 20esimo scudetto e la seconda stella ai nerazzurri. Lautaro Martinez è scoppiato in lacrime ai microfoni di DAZN dopo lo storico successo.

Le parole di Lautaro Martinez

Così il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato dello scudetto trionfato dai nerazzurri, il secondo per l’argentino in nerazzurro. “Portare questo grande club a vincere, con questo gruppo è incredibile. I tifosi spingono tanto e lo scudetto è per loro e per i dirigenti. Per le nostre famiglie per le persone che lavorano con noi. Abbiamo cambiato 12 giocatori ed ecco la seconda stella. Siamo nella storia dell’Inter e ora vado a festeggiare. Questa festa non finisce più”.

Le dichiarazioni del presidente Zhang

Arriva immediatamente anche la reazione del presidente Steven Zhang dopo lo scudetto vinto dall’Inter. “Wow, 20. Che numero! 20 Scudetti. 116 anni e ora finalmente siamo qui. Oggi è un giorno speciale, un giorno storico per tutta la Grande Famiglia Nerazzurra. Il giorno in cui abbiamo il cuore pieno di gioia perché l’Inter ha raggiunto un traguardo a cui solo pochi possono ambire. Oggi tutti gli interisti del mondo festeggiano la conquista della Seconda Stella, un segno incredibile che abbiamo inciso insieme nella storia”.

Inter, l’orgoglio di Zhang: “Da ora in poi avremo un’altra stella sul petto”

Il presidente Zhang ha poi proseguito così: “Abbiamo affrontato innumerevoli sfide, tra successi e momenti di difficoltà, fino ad arrivare alla gloria più grande, che ci ripaga di tutti i nostri sforzi. Il nostro obiettivo è sempre stato lo stesso, tornare ai vertici in Italia e in Europa. Insieme lo abbiamo centrato. E oggi festeggiamo il ventesimo scudetto della nostra storia, la seconda stella che porteremo sul petto da ora in poi”.