Olimpiadi Parigi 2024, Sinner non parteciperà: perchè e come sta

Jannik Sinner non avrà l’opportunità di partecipare alle prestigiose Olimpiadi di Parigi. A due giorni esatti dalla partenza di Parigi 2024, l’Italia perde l’attesissimo giocatore altoatesino.

Olimpiadi Parigi 2024, perchè Sinner non parteciperà

Dopo una settimana di allenamento sulla superficie in terra rossa, il talentuoso tennista ha iniziato a sentirsi indisposto. Dopo alcuni giorni di riposo, ha consultato un medico che gli ha diagnosticato una tonsillite e gli ha fortemente sconsigliato di giocare. Questa è stata una grande delusione per Jannik, poiché rappresentare il proprio paese in questo importante evento era uno dei suoi obiettivi principali per questa stagione.

“Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia”, ha scritto Sinner su Instagram.

Olimpiadi Parigi 2024, come sta?

Jannik Sinner sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista sportivo, costretto ancora una volta ad arrendersi a causa di un problema fisico. La sua ultima partita è stata la semifinale di Wimbledon, persa dopo un epico scontro al quinto set con Medvedev, ma durante la partita ha anche dovuto affrontare un improvviso malore («Stasera non mi sentivo al meglio e non ho riposato — queste sono state le sue parole —. Quando sono uscito dal campo, sentivo la testa girare, colpa di un virus»).

Successivamente si è preso una breve vacanza in Sardegna con la sua fidanzata Anna Kalinskaja per ricaricare le energie, ma alla fine ha accusato una febbre nelle ultime ore che ha causato il rinvio della partenza per Parigi, prima dell’annuncio che nessuno avrebbe voluto leggere.