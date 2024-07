In attesa dei giochi olimpici di Parigi, Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sono concessi la prima vacanza di coppia. I due tennisti hanno scelto la splendida Sardegna e, ovviamente, non sono passati inosservati.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, prima vacanza di coppia

Il settimanale Chi ha pizzicato Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya in Sardegna. I due piccioncini, per la prima vacanza di coppia, hanno deciso di trascorrere qualche giorno a Porto Cervo, nelle acque limpide del Sasserese, a Cala Granu. Una meta ambita, dove ovviamente non sono passati inosservati. Il fotografo di Alfonso Signorini, non a caso, li ha subito immortalati.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya in Sardegna

Dopo i problemi avuti a Wibledon, i medici hanno consigliato a Sinner di stare a riposo. In attesa di partecipare ai giochi olimpici di Parigi, però, non poteva dire di no ad una vacanza con la sua Anna. Tra nuotate, coccole, risate e qualche palleggio a pallavolo, i due si sono completamente immersi nell’atmosfera magica della Sardegna.

Sinner e Anna: fino a quando resteranno in Sardegna?

Il prossimo impegno sportivo di Jannik sono le Olimpiadi di Parigi, che inizieranno il 27 luglio e termineranno il 4 agosto. Non sappiamo, però, se Sinner e Anna hanno intenzione di rimanere in Sardegna fino al giorno della partenza per la Francia.