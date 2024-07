Danilo Cremona, giocatore di pallavolo 32enne originario di Merate (Lecco), è morto nel pomeriggio di oggi, martedì 23 luglio: l’atleta era stato colto da un malore sabato scorso, mentre disputava un torneo di volley in Toscana.

Morto il pallavolista Danilo Cremona: il malore in campo

Cremona si trovava in Toscana per disputare un torneo di beach volley al Summer Fest: Corry, come lo chiamavano tutti, durante una partita allo stadio di San Giuliano Terme si è sentito male e si è accasciato a terra esanime. L’atleta è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale di Pisa, dove ha accusato un secondo malore. Il 32enne, nonostante le cure e le terapie, è venuto a mancare nel pomeriggio di oggi. La diagnosi dei medici parla di sincope ma le sue cartelle cliniche saranno comunque acquisite dal reparto di neurorianimazione e sarà disposta l’autopsia.

Il cordoglio del mondo del volley

Negli anni Danilo Cremona ha vestito le maglie dell’As Merate Volley, della Polisportiva Besanese, della Polisportiva Circolo Giovanile Bresso, fino a quella del Desio Volley con cui due anni fa aveva conquistato la serie B. Appena si è diffusa la notizia, i social si sono riempiti di messaggi di affetto e cordoglio da parte di chi lo conosceva. Anche l’AG Milano Volley ha voluto ricordare il pallavolista: “Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa del nostro caro amico e talentuoso pallavolista Danilo Cremona (Corry). La sua passione per il gioco, il suo spirito di squadra e il suo sorriso contagioso rimarranno sempre nei nostri cuori. Le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Riposa in pace, Danilo“.

