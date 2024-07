Jannik Sinner ritarda la partenza per Parigi a causa della febbre, ma il suo team è fiducioso per le Olimpiadi 2024, gli aggiornamenti della sua preparazione

Jannik Sinner non partirà oggi per Parigi come inizialmente previsto, a causa della febbre.

Olimpiadi 2024, Sinner è malato: rimandata la partenza verso Parigi

La notizia è stata appresa dall’ansa tramite fonti vicine all’atleta, la sua preparazione per le Olimpiadi ha subito un imprevisto, ma la situazione è monitorata attentamente.

Attualmente, si prevede che Sinner possa partire per la Francia giovedì, giorno in cui è fissato il sorteggio del tabellone del torneo di tennis. Le prime partite del torneo sono programmate per sabato. Questo rinvio di due giorni è stato deciso per permettere all’atleta di recuperare completamente e presentarsi in condizioni ottimali per la competizione.

Olimpiadi, Sinner è malato: posticipata la partenza verso Parigi

Nonostante l’inconveniente, l’entourage di Sinner rimane fiducioso nel suo rapido recupero. L’attenzione è ora rivolta a garantire che l’atleta sia pronto per affrontare il torneo senza ulteriori complicazioni. La partecipazione di Sinner alle Olimpiadi è un momento atteso con entusiasmo, e ogni misura viene presa per assicurare che il suo stato di salute sia monitorato e gestito nel miglior modo possibile. L’obiettivo è garantire che possa esibirsi al meglio delle sue capacità e rappresentare al meglio il suo paese in questa importante competizione internazionale.