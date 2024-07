La Spagna è campione d'Europa: Inghilterra battuta 2-1 in finale

La Spagna ha trionfato agli Europei 2024, sconfiggendo l'Inghilterra per 2-1 nella finale di Berlino

La partita si è disputata all’Olympiastadion, in presenza di 75.000 tifosi, tra cui il principe William e Re Filippo.

La Vigilia della Finale

La vigilia della finale di Euro 2024 era carica di attesa e tensione. L’Olympiastadion di Berlino si è trasformato nell’arena di una sfida inedita e incerta, con due squadre di altissimo livello. La Spagna, guidata da Luis De La Fuente, ha mostrato un mix di giovani talenti, come il diciassettenne Lamine Yamal e il ventiduenne Nico Williams, e veterani esperti come Rodri e Morata. Dall’altra parte, l’Inghilterra di Gareth Southgate ha puntato sulla voglia di riscatto e sui gol del trentenne Harry Kane e del giovane prodigio Jude Bellingham, 21 anni.

La partita

La Spagna, favorita dai bookmaker, ha dimostrato la sua forza con una prestazione convincente. La nazionale inglese, invece, è arrivata alla finale con un percorso più travagliato. Il ct Luis De La Fuente aveva preparato i suoi giocatori a giocare con concentrazione e a godersi il momento, un approccio che ha evidentemente portato i suoi frutti. La Spagna ha attraversato il torneo come un vero e proprio rullo compressore. Ha dominato tutte le partite, sconfiggendo avversari di alto calibro come Croazia, Italia, Germania e Francia.