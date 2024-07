Il video, diventato virale in queste ore, risalirebbe a 4 anni fa e ritrae la campionessa di equitazione Charlotte Dujardin mentre frusta un cavallo: l’annuncio del ritiro dalle Olimpiadi è arrivato poco prima della sospensione provvisoria di 6 mesi da parte della Federazione Internazionale Sport Equestri.

Nel video si vede Dujardin frustare ripetutamente un cavallo durante un allenamento. Le immagini trasmesse da uno dei programmi tv più seguiti d’Oltremanica, “Good Morning Britain”, hanno fatto il giro del web: le riprese mostrano la campionessa colpire l’animale ben 24 volte.

Il comportamento dell’atleta ha provocato un’ondata di sdegno che ha portato alla drastica decisione di Charlotte Dujardin a ritirarsi dalle Olimpiadi.

“Quello che è successo era completamente fuori dal personaggio e non riflette il modo in cui alleno i miei cavalli o alleno i miei allievi; tuttavia, non ci sono scuse. Mi vergogno profondamente e avrei dovuto dare un esempio migliore in quel momento. Sono sinceramente dispiaciuta per le mie azioni e devastata per aver deluso tutti, incluso la squadra, i tifosi e gli sponsor”.