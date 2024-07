Con la serata di ieri, domenica 14 luglio, si è concluso il Campionato europeo di calcio 2024 all’Olympiastadion di Berlino: è stato assegnato alla Spagna l’ambito trofeo della competizione.

Il trofeo del Campionato europeo di calcio

La coppa prende il nome da Henri Delaunay, il primo segretario generale della UEFA.

Il trofeo è composto di argento sterling diversamente da quello originale. A tal proposito, nel 2008 agli orafi londinesi Asprey fu affidato il compito di creare una copia: una coppa della stessa forma della precedente, ma più grande.

Il risultato è una replica maggiorata, la cui altezza è di 60 cm e il peso di 8 kg. La versione originale era alta, invece, 43 cm e pesava 6 kg.

Dunque, alla squadra vincitrice della competizione viene consegnata la copia, mentre l’originale è quella che viene data durante la premiazione, ma poi torna alla UEFA che ne è proprietaria.

Il valore del trofeo

Considerando le caratteristiche della coppa e un prezzo dell’argento di circa 0,87 centesimi al grammo, il valore sarebbe di 6960€.

La realizzazione del trofeo

Per realizzare il trofeo sono impiegate 170 ore di lavoro.

La coppa ha il classico corpo da “forma da rotazione”. Si parte da una lastra di metallo piatta che viene spinta verso una macchina rotante, che prende il nome di tornio ed ha la forma esatta che si vuole dare al foglio metallico. Il foglio viene spinto verso il tornio fin quando non vi aderisce, assumendone la stessa sagoma.

Altre parti della coppa possono essere prodotte in altri modi come per fusione in stampo o cesellatura.