Dopo settimane di polemiche, Francesco Totti alla fine ha deciso di partecipare all’evento organizzato a Mosca e è partito per la Russia assieme al figlio. La cifra folle del viaggio.

Francesco Totti: le polemiche per il viaggio in Russia

Sono state tante le polemiche nelle scorse settimane alla notizia della partecipazione di Francesco Totti a un evento a Mosca organizzato da una testata russa che si occupa di sport e scommesse domani, 8 aprile 2025.

Mosca, è sempre piena di cartelloni promozionali con l’immagine di Totti di spalle con la maglia numero 10 della Roma “L’imperatore sta andando alla terza Roma”. Sui social molti utenti non l’hanno presa bene, ecco alcuni commenti su X le scorse settimane: “dopo tre anni di guerra, con migliaia di morti, migliaia di bambini rapiti. Ci sono italiani che vanno a fare l’inchino al regime di Putin. Dopo Al Bano, Pupo, adesso Totti”, “Capità, ma che sta affà”. Totti a Mosca è diventato anche un caso politico, con il coordinatore romano di +Europa, Andrea Massaroni, che ha invitato l’ex capitano giallorosso a tornare sui suoi passi. Totti, invece, ha deciso di partecipare all’evento ed è sbarcato a Mosca assieme al figlio Cristian.

Totti in Russia con il figlio: cifra a sei zeri per il viaggio che fa discutere

Francesco Totti alla fine ha deciso di partite per la Russia per partecipare all’International Rb Award, nonostante le tante polemiche. Ma ecco le sue parole: “vado in Russia in quanto uomo di sport, non da politico o diplomatico. Ho sempre promosso i valori dello sport nel mondo, prima da calciatore, ora in una nuova veste. Non avrei problemi ad andare a Kiev per gli stessi motivi.” Al suo arrivo a Mosca, il Pupone è stato accolto dal Ceo di Bookmaker Rating, Asker Thalidzhokov e dal socio amministratore di Odds, Aram Poghosyan. Il primo ha rivelato che l’ingaggio di Totti è una cifra a sei zeri in euro.