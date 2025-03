Sono state tante le polemiche nei giorni scorsi alla notizia della partecipazione di Francesco Totti a un evento a Mosca organizzato da una testata russa che si occupa di sport e scommesse. Ecco cosa ha riposto l’ex capitano della Roma.

Francesco Totti, le polemiche per il viaggio in Russia

Non si placano le polemiche dopo la notizia della partecipazione di Francesco Totti a un evento in Russia il prossimo 8 di aprile, organizzato da una testata russa che si occupa di sport e scommesse. Mosca, pare al momento essere piena di cartelloni promozionali con l’immagine di Totti di spalle con la maglia numero 10 della Roma: “L’imperatore sta andando alla terza Roma”. Sui social molti utenti non l’hanno presa bene, ecco alcuni commenti su X: “dopo tre anni di guerra, con migliaia di morti, migliaia di bambini rapiti… ci sono italiani che vanno a fare l’inchino al regime di Putin. Dopo Al Bano, Pupo, adesso Totti”, “Capità, ma che sta affà”. Totti a Mosca è diventato anche un caso politico, con il coordinatore romano di +Europa, Andrea Massaroni, che ha invitato l’ex capitano giallorosso a tornare sui suoi passi.” E Totti?

Totti, viaggio in Russia? L’ex capitano risponde dopo le polemiche

Francesco Totti, a margine dell’incontro all’Iliad Store a Roma, ha rilasciato la seguente dichiarazione circa il suo viaggio in Russia dopo le polemiche dei giorni scorsi. Ecco cosa ha detto il Pupone: “Se vado in Russia? Ora vediamo….” In passato all’evento hanno partecipato altri ex grandi calciatori, da Cafù, a Figo, a Del Piero.