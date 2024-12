Tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ormai guerra senza esclusione di colpi da due anni e mezzo, dal momento della separazione tra i due: nell’ultima vicenda di questa faida giudiziaria, Ilary ha denunciato l’ex marito per abbandono di minore, con l’accusa di aver lasciato Isabel, la terzogenita, una sera a casa senza la babysitter. L’accusa è basata su una videochiamata registrata dalla stessa Ilary, in cui chiede alla figlia di mostrarle le stanze dell’appartamento di Vigna Clara, a Roma Nord, dove il campione giallorosso si è trasferito insieme alla compagna Noemi Bocchi in seguito alla separazione.

Totti indagato per abbandono di minore

L’intento sarebbe stato quello di dimostrare che in casa non ci fossero adulti quella sera, come sottolineato dalla bimba, che all’epoca aveva sette anni. Il presunto episodio di sarebbe verificato il 26 maggio 2023, quando Totti e Noemi sarebbero usciti per andare a cena in un ristorante vicino, lasciando le due figlie Chanel, allora sedicenne, e Isabel a casa. È allora che la piccola avrebbe riferito che con loro non c’era la tata. La Blasi, allora, pensa di registrare la videochiamata, mentre Isabel le mostra le stanze del superattico del capitano, dove effettivamente la tata sembra non esserci. Dopodiché, allarmata, la Blasi, che al momento si trovava a Milano, chiama i suoi genitori invitandoli ad andare a controllare. Dopo aver citofonato e non aver avuto risposta, i nonni delle bambine allertano il 112. Sul posto si recano gli agenti delle Volanti che, a quel punto, chiedono di entrare in casa. Ma ad aprire la porta c’è proprio la babysitter. Dopo poco anche Totti rientra nell’appartamento, avvisto dai figli in merito all’accaduto.

Il video e la denuncia di Ilary Blasi

Nonostante la presenza della tata, Ilasy Blasi avrebbe presentato la denuncia, ritenendo che l’intervento della donna, la portiera dello stabile, fosse stato organizzato appositamente su richiesta dell’ex marito. A questo punto, la testimonianza della donna sarà importante per risolvere il quesito. Da considerare c’è inoltre che la videochiamata, per poter essere attendibile, avrebbe dovuto mostrare ogni angolo dell’appartamento, compresi i terrazzi. Inoltre, nel caso in cui la portiera confermasse la tesi di Ilary, non si esclude che il pm chieda l’archiviazione per “tenuità del fatto”: sono molti infatti, i genitori che, allontanatisi per poco tempo, lasciano i figli più piccoli con i fratelli più grandi, anche se non ancora maggiorenni.