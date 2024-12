Il video di Ilary Blasi e la battaglia legale con Francesco Totti

Il contesto della disputa legale

La vicenda legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti si fa sempre più complessa e accesa. Al centro della disputa c’è l’accusa di abbandono di minore, che coinvolge la figlia Isabel, di soli otto anni. I fatti risalgono a una serata di maggio, quando Totti, insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi, si trovava a cena in un ristorante vicino alla sua abitazione, mentre avrebbe dovuto prendersi cura della figlia. Secondo la versione di Ilary, la piccola sarebbe stata lasciata a casa senza alcuna supervisione, nemmeno da una baby sitter.

Il video come prova chiave

La situazione potrebbe subire una svolta decisiva grazie a un video che Ilary Blasi ha presentato agli inquirenti. Questo filmato, registrato durante una videochiamata con le figlie, potrebbe rivelarsi cruciale per dimostrare che Totti non stava rispettando i suoi doveri di genitore. Nel video, oltre a Isabel, sarebbe presente anche la sorella Chanel, all’epoca sedicenne. La conduttrice, consapevole della delicatezza della situazione, ha deciso di registrare la chiamata, pensando che potesse servire come prova nel caso di un eventuale contenzioso legale.

La reazione di Ilary e l’intervento della polizia

Dopo la videochiamata, Ilary ha avvertito un forte senso di preoccupazione e ha contattato i suoi genitori, chiedendo loro di recarsi a casa di Totti per verificare la situazione. I genitori di Ilary, non ricevendo risposta al citofono, hanno allertato la polizia. Gli agenti sono intervenuti poco dopo la mezzanotte, trovando la baby sitter ad aprire la porta. Questo ha sollevato interrogativi sul perché Totti non avesse risposto ai genitori di Ilary, alimentando i sospetti della conduttrice.

Le implicazioni legali e le testimonianze

La testimonianza della portiera del palazzo potrebbe rivelarsi determinante nel chiarire la situazione. Ilary è convinta che Totti avesse lasciato le figlie sole in altre occasioni e nutre il sospetto che, dopo la chiamata al 112, l’ex marito sia stato avvisato dell’arrivo della polizia. Questo scenario potrebbe complicare ulteriormente la sua posizione legale. La battaglia tra i due ex coniugi non è solo una questione di custodia, ma coinvolge anche la reputazione e il benessere delle loro figlie, rendendo ogni sviluppo della vicenda di grande interesse pubblico.