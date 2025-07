Temptation Island Winter 2025 è al centro di un grande mistero che tiene con il fiato sospeso fan e appassionati del docu-reality. Dopo il successo delle edizioni estive, in molti si chiedono se la versione invernale del programma tornerà davvero o se, invece, sarà cancellata per sempre.

Tra speranze e dubbi: il futuro incerto di Temptation Island Winter 2025

Filippo Bisciglia è da sempre il volto di Temptation Island in versione estiva, noto per il suo look casual e rilassato fatto di tute larghe, camicie oversize e un atteggiamento amichevole che ben si adatta all’atmosfera dei resort balneari dove si svolge il reality. Questo ambiente soleggiato e vacanziero è diventato parte integrante dell’identità del programma, regalando ai telespettatori un mix di emozioni e relax.

L’idea di trasferire il format dalle spiagge calde e assolata alle montagne innevate, con paesaggi suggestivi e atmosfere più fredde e intime, potrebbe rappresentare un’interessante svolta e dare nuova linfa al programma. Tuttavia, nonostante le aspettative, la realizzazione di Temptation Island Winter 2025 è ancora molto incerta.

Il mistero su Temptation Island Winter 2025: conferma o stop definitivo?

Nel 2024, Temptation Island ha tentato un esperimento con una edizione a settembre, cercando di replicare il successo estivo in un periodo diverso dell’anno. La prima puntata, andata in onda il 10 settembre, ha registrato il 23,9% di share con 3.362.000 telespettatori . Tuttavia, l’edizione autunnale non ha raggiunto gli ascolti sperati, con una media complessiva del 22,32% di share . La puntata finale, trasmessa il 22 ottobre, ha ottenuto il 20,7% di share con 3.008.000 spettatori.

Questi risultati hanno spinto Mediaset a rivedere i piani riguardo a un’eventuale edizione invernale. Al momento, infatti, nei palinsesti per l’autunno e l’inverno 2025 non è prevista né una versione autunnale né una invernale di Temptation Island. È quindi probabile che il format resti concentrato esclusivamente sull’edizione estiva, che continua a registrare ascolti molto solidi, superando regolarmente i 4 milioni di spettatori a puntata. L’attuale stagione ha persino stabilito un nuovo record, andando in onda per tre serate consecutive a fine luglio, un evento senza precedenti nella storia del programma.