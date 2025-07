Giulia De Lellis è incinta, presto avrà un figlio dal rapper Tony Effe. In un video pubblicato su TikTok, l’influencer si è raccontata a cuore aperto, parlando anche delle difficoltà fino a qui incontrare durante la gravidanza.

“Non è stato facile”. La toccante confessione di Giulia De Lellis sulla gravidanza

Giulia De Lellis ha deciso di pubblicato un video su TikTok nel quale ha raccontato ai suoi follower come sta andando la gravidanza: “da quando è successo non mi sono mai fermata un attimo.

Ho sbalzi d’umore, rimango malissimo per delle c****te, sono diventata una piagnona.” L’influencer ha poi aggiunto che la gravidanza sta andando benissimo e che lei comunque sta molto bene. La De Lellis ha poi parlato del proprio compagno, Tony Effe, il quale ha detto che avrebbe voluto un bambino da lei già dopo pochi settimane insieme, mentre lei ha preferito aspettare: “io ho preferito aspettare, risolvere alcune situazioni, prendere una casa più grande e poi abbiamo iniziato a provarci.“ Nel video Giulia De Lellis ha anche voluto dare qualche consiglio a chi sta cercando di avere un figlio: “è di non pensarci troppo, non entrate nel loop dei controlli, le analisi… serve almeno un anno, almeno così ci hanno detto i professionisti. Dopo il primo anno, magari sì.” L’influencer non ha voluto dire di quante settimana è, né quanti chili ha messo su, quel che è certo è che non vede l’ora di poter abbracciare per la prima volta Priscilla.

GIulia De Lellis e la frecciatina a Signorini

Nel video pubblicato su TikTok, Giulia De Lellis ha mandato una frecciatina ad Alfonso Signorini“: “posso dirvi che ci sono stati degli indelicati che a tutti i costi hanno cercati di condividere questa notizia prima di noi, il problema è che non ci sono riusciti. L’hanno detto quanto ormai lo sapevano tutti. Trovo sgradevole che in tutti i modi, quando si tratta di cose delicate e molto personali, questi, non so come definirli, che fanno questi lavori, mi sembra troppo definirli giornalisti, certe informazioni vanno veicolate con delicatezza. Il fatto che sia o meno un personaggio pubblico non cambia secondo me.”