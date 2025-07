C’è già grande attesa per Amici 25, il talent show di Maria De Filippi seguitissimo dai giovanissimi e non solo. A quanto pare ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda i professori, si parla infatti di una nuova insegnante di ballo. Ecco di chi si tratta.

Amici 25: cambiano i prof, ecco chi se ne va

Cominciano a circolare le prime indiscrezioni riguardo la prossima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi. A quanto pare ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda i professori, c’è infatti chi potrebbe andare via. Il giornalista Giuseppe Candela, tramite il sito del Settimanale Chi, ha ha rivelato che il cambiamento sarà nella danza, ovvero ci sarà una nuova insegnante di danza. Ma, al posto di chi? A lasciare dovrebbe essere Deborah Lettieri, la quale però non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito. Ma, chi prenderebbe il suo posto?

Amici 25, arriva una nuova insegnante: il colpo di Maria De Filippi

Come rivelato da Giuseppe Candela, Deborah Lettieri dovrebbe non esserci nella prossima edizione di Amici. Al suo posto , come rivelato dallo stesso giornalista, dovrebbe arrivare Veronica Peparini. Sarebbe quindi un grande ritorno per la coreografa, molto amata dal pubblico: “il talent show proporrà una novità tra i professori della categoria ballo: farà ritorno nella scuola Veronica Peparini al posto di Deborah Lettieri.”