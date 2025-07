A pochi giorni dal loro matrimonio, Andreas Muller e Veronica Peparini si sono ritrovati al centro di una bufera social. La coppia, amatissima ma spesso bersaglio di critiche, è finita nel mirino degli hater che non hanno risparmiato commenti velenosi. La loro risposta, però, non si è fatta attendere.

Andreas Muller e Veronica Peparini: dalla scuola di Amici all’altare

È scoppiata tra le mura della scuola di Amici la passione tra Veronica Peparini e Andreas Muller. Lei, coreografa e docente; lui, giovane allievo destinato a diventare un talento riconosciuto del programma. Dopo un primo incontro nel 2017, è nel 2019 – con il ritorno di Andreas in veste di ballerino professionista – che tra i due nasce qualcosa di più. Da allora non si sono più lasciati. Otto anni insieme, due figlie gemelle nate nel 2024 – Penelope e Ginevra – e, ora, un doppio “sì”: il matrimonio civile, celebrato il 14 luglio a Roma, e la cerimonia ufficiale attesa per il 29 settembre.

La differenza d’età, 25 anni, ha suscitato negli anni polemiche e giudizi, spesso ingiustificati, ma non ha mai scalfito il loro legame. A testimoniare l’unione profonda, anche il recente post condiviso dal ballerino sui social, corredato da due scatti del giorno delle nozze, che ha raccolto una pioggia di messaggi di sostegno e affetto da parte dei fan.

Andreas Muller e Veronica Peparini attaccati dagli hater pochi giorni dopo le nozze: la dura risposta

A poche ore dalla pubblicazione delle immagini del matrimonio civile, Andreas Muller ha deciso di rispondere pubblicamente alle critiche che da anni accompagnano la sua relazione con Veronica Peparini. Senza mai citare direttamente gli autori dei commenti offensivi, il ballerino ha riportato alcune delle frasi più ricorrenti che continuano a leggere online: “vediamo quanto durano”, “questi durano da Natale a S. Stefano” , “mamma e figlio”, “la vecchia e il raccomandato”.

Con tono fermo ma orgoglioso, ha rivendicato con fierezza il cammino condiviso con la compagna: quasi otto anni di amore, la nascita delle figlie, e ora un matrimonio che suggella un’unione solida e autentica, con la cerimonia prevista per il 29 settembre. Anche la coreografa ha scelto di intervenire, rispondendo con parole cariche di affetto:

“Ed io sarò lì puntuale il 29 settembre con te fiera e sempre innamorata. Ciao Marito”.