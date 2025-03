Veronica Peparini e Andreas Muller, un giorno da ricordare: celebrazione per ...

Un 18 marzo da ricordare per Veronica Peparini e Andreas Muller, che si sono immersi in un'atmosfera di gioia e amore insieme alle loro piccole.

Ieri, 18 marzo, è stata una giornata davvero speciale per Veronica Peparini e Andreas Muller. La coppia ha vissuto un momento carico di emozioni, circondati dall’affetto di amici e familiari. Una celebrazione intima e gioiosa che ha segnato una tappa importante per i genitori e per la vita delle loro gemelline.

L’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller

Veronica Peparini e Andreas Muller sono una coppia molto seguita, grazie alla loro carriera nel mondo della danza e alla loro storia d’amore. Veronica, 54 anni, è coreografa e insegnante di danza, nota per il suo ruolo in Amici di Maria De Filippi, mentre Andreas, 28 anni, è un ballerino e vincitore di “Amici” nel 2014.

La loro relazione è nata poco dopo il programma e, nonostante la differenza di età, è cresciuta in modo solido e affiatato. Oggi sono una coppia riservata, ma felice e unita, recentemente diventata genitore di due gemelle, Penelope e Ginevra.

Veronica Peparini e Andreas Muller: festa per il doppio evento

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno vissuto una giornata speciale il 18 marzo, celebrando insieme il compleanno e il battesimo delle loro bimbe.

“Oggi festeggiamo il primo anno di vita delle nostre piccole guerriere. Un anno ricco di amore, sfide e miracoli“.

Il festeggiamento si è svolto alla Peparini Academy, l’accademia di danza fondata dal fratello Giuliano. L’evento è stato arricchito dalle decorazioni floreali di Maria Vittoria Pesino Flowers e dall’organizzazione curata da Marianna Gabrielli, mentre il buffet è stato offerto da OMNIA Catering D’Autore.

“Ripercorrere ogni momento mi ha fatto sentire i brividi. Ricordo il giorno in cui ci dissero che una di loro era in pericolo, ho ritrovato quel momento sul mio telefono, ma ora siamo qui a festeggiare entrambe e a ringraziare la vita per questo dono meraviglioso. Buon compleanno, siete la mia vita!”, ha aggiunto la coppia.

Le bambine indossavano piccoli abiti da principesse, mentre la mamma ha scelto un semplice vestito longuette a maniche lunghe. Il papà ha optato per un classico completo blu con camicia celeste. Martina Comanducci e il fratello di Andreas, Alessio, erano i padrini. Tra gli ospiti, presenti anche i figli di Veronica, Daniele e Olivia.