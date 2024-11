Il nuovo appuntamento de La Talpa di ieri sera, lunedì 18 novembre, si è aperto con un duro scontro tra Lucilla Agosti e Veronica Peparini, quando la coreografa non ha particolarmente apprezzato l’atteggiamento buonista della conduttrice televisiva.

Lo scontro tra Lucilla Agosti e Veronica Peparini a La Talpa

“Ti sei detta da sola che sei sensibile ed empatica. A me non va di parlare con te. Tu non stai dicendo la verità. Ti descrivi sempre così”.

L’ex insegnante di Amici ha subito rincarato la dose, spiegando che il motivo per cui si sentiva infastidita era l’atteggiamento nei suoi confronti, che non veniva riservato a Gilles con il quale aveva attuato un comportamento carino, sottolineando che lo faceva con lei perché temeva gli altri.

La risposta della conduttrice, però, non si è fatta attendere:

“Ma cosa accarezzo? Ma chi fa la gattamorta? Che io sono una che la dà al primo appuntamento se vuole darla! Mi stai mettendo addosso un abito che non mi appartiene! Io delle donne sono amica! Ma questa è una matta! Sto litigando con una matta“.

Le scuse di Veronica Peparini

Veronica Peparini si è scusata, spiegando che non era la prima volta che accadeva qualcosa del genere in televisione. Ha aggiunto di aver reagito in quel modo perché era arrivata a un punto di frustrazione dopo giorni, e che nel gruppo mancava la coesione, con ciascuno che pensava solo per sé.

La terza eliminata de La Talpa

Elisa Di Francesca è la terza eliminata de La Talpa. L’ex schermitrice ha abbandonato il programma al termine della puntata.