Il musicista è morto all'età di 83 anni dopo una lunga malattia a Melendugno, in provincia di Lecce.

Lutto nel mondo della musica, è morto all’età di 83 anni Livio Macchia, fondatore e bassista dello storico gruppo dei Camaleonti.

Lutto nel mondo della musica: è morto Livio Macchia

Livio Macchia, fondatore e bassista dello storico gruppo dei Camaleonti è morto all’età di 83 anni dopo una lunga malattia, di cui non sono però stati divulgati i particolari.

Il musicista si è spento a Melendugno, nel Leccese, dove risiedeva da diverso tempo. Nonostante la malattia, lo sorso 30 giugno si era esibito nell’incantevole borgo di Roca Nuova per il concerto celebrativo dei 60 anni del gruppo, oltre che per ricordare i suoi amici e colleghi che non ci sono più. Ecco le parole del sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino: “una stella della musica italiana e internazionale ma soprattutto un mio grande amico, un figlio della nostra Melendugno che lo ha accolto e amato fino alla fine. Negli ultimi mesi, nonostante la fragilità dovuta alla malattia, ci ha regalato la sua musica, facendoci cantare ancora tutti insieme.”

Addio a Livio Macchia, bassista dei Camaleonti: la commozione di Facchinetti

Livio Macchia si è spento a 83 anni dopo una lunga malattia. Macchia è stato il leader e il pilastro dei Camaleonti, gruppo che per 60 anni ha emozionato milioni di persone. Tra i colleghi musicisti che hanno voluto ricordarlo, troviamo tra i primi il tastierista dei Pooh, Roby Facchinetti: “ho saputo della sua scomparsa e il mio cuore è subito tornato indietro nel tempo. Era un musicista vero, appassionato. Mi dispiace davvero molto, grazie per tutto.”