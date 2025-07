Michele Noschese, giovane dj napoletano conosciuto come Godzi, trovato morto a Ibiza: cause ancora da accertare.

La morte improvvisa di Michele Noschese, giovane dj e produttore napoletano di soli 35 anni, ha scosso profondamente il mondo della musica elettronica e non solo. Trovato senza vita a Ibiza, una delle mete più amate dagli artisti e dagli amanti del clubbing, il decesso di Noschese ha subito sollevato numerosi interrogativi. Tra dubbi e ipotesi, si apre un vero e proprio giallo attorno alle cause della sua scomparsa.

L’amato dj Michele Noschese morto a 35 anni a Ibiza

Michele Noschese, conosciuto nel mondo della musica elettronica come Godzi, è stato trovato senza vita nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Ibiza, dove viveva da circa dieci anni. Aveva 35 anni e si era trasferito sull’isola delle Baleari per seguire la sua passione musicale e trovare nuove fonti di ispirazione. Laureato in Economia e figlio di un noto medico napoletano, Michele aveva abbandonato una promettente carriera da calciatore professionista in Svizzera per dedicarsi completamente alla musica dance e techno.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo della musica elettronica, dove era molto stimato e conosciuto a livello internazionale grazie alle sue esibizioni in città come Londra, Parigi e New York. Al momento le cause della morte non sono ancora state chiarite e le autorità spagnole stanno indagando per ricostruire le ultime ore di vita dell’artista.

L’amato dj Michele Noschese morto a 35 anni a Ibiza: mistero sulle cause del decesso

Secondo alcune testimonianze raccolte da fonti locali, riportate dal Corriere della Sera, nella notte del decesso era in corso una festa nella sua abitazione a Ibiza, dove il volume della musica avrebbe spinto i vicini a chiamare la Guardia Civil. All’arrivo degli agenti, sarebbe nato un alterco con Noschese, che secondo alcuni testimoni sarebbe stato picchiato fino alla morte.

Questi dettagli restano però ancora da verificare: solo l’esito dell’autopsia potrà fornire risposte definitive sulle cause della morte. Intanto, la famiglia e la comunità musicale attendono con ansia chiarimenti, mentre Napoli, città natale di Michele, piange la perdita di un giovane talento che non aveva mai dimenticato le sue radici.