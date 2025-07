La vittima aveva 30 anni, sono ore di lutto a Ischia in seguito al drammatico incidente stradale. Le prime ipotesi

Sono ore di lutto per l’isola di Ischia, teatro di un gravissimo incidente stradale costato la vita ad un 30enne. L’uomo si trovava in sella alla suo moto quando,

nel primo pomeriggio di sabato, è andato a schiantarsi violentemente contro il muretto di cinta di un terreno. I motivi del sinistro sono ancora tutti da accertare:

il 30enne è stato soccorso ma per lui non c’è stato nulla da fare.

É deceduto dopo l’arrivo all’Ospedale del Mare di Napoli, trasferito dall’ospedale Rizzoli

dell’Isola Verde.

Morto 30enne in un gravissimo incidente in moto: la ricostruzione dei fatti

L’incidente è avvenuto a Barano d’Ischia ed è costato la vita a Mariano Feliciello: si trovava in sella alla sua moto quando, per ragioni ancora da accertare, si è

schiantato contro il muretto. Un impatto violentissimo in seguito al quale si è reso necessario il trasporto dell’uomo in codice rosso in ospedale (il Rizzoli, dove

è stato sottoposto ad un delicato intervento) ed il successivo trasferimento in un altro nosocomio, l’ospedale del Mare di Napoli per un intervento neurochirurgico:

qui è deceduto per le gravi ferite riportate.

Le forze dell’ordine stanno cercando di capire che cosa sia accaduto e tutte le ipotesi relative alla ricostruzione dei fatti rimangono al vaglio degli inquirenti.

L’ipotesi principale è che il 30enne possa aver perso il controllo della moto ma occorrerà capire per quale ragione sia accaduto. Lo schianto è avvenuto in località

Piedimonte, una frazione di Barano d’Ischia. L’intera comunità dell’Isola Verde, in tanti conoscevano la vittima, è sconvolta ed incredula per quanto accaduto nelle

scorse ore.