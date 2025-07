Dramma sulle montagne piemontesi. Un giovane di 21 anni, scomparso dalla giornata di sabato, è stato trovato morto nel territorio di Demonte, in provincia di Cuneo. Il corpo del ragazzo è stato individuato, nel corso delle ricerche, ai piedi di un salto di roccia, lungo il sentiero che porta al vallone dell’Arma.

Gioele Fortina, questo il nome della giovane vittima, era andato a trovare la nonna e, dopo essere uscito di casa, si era recato a fare una passeggiata in montagna. Sono stati i familiari a lanciare per primi l’allarme.

Scomparso durante un’escursione: trovato morto il 21enne

I soccorsi sono stati allertati nella giornata di sabato dopo che i genitori del 21enne non lo hanno visto rincasare e subito sono scattate le ricerche. Da quanto emerso il 21enne aveva deciso di fare un’escursione in solitaria ma in serata non ha fatto ritorno a casa. Nessun esito dalle ricerche condotte nel cuore della notte, riprese poi all’alba con decine di uomini del Soccorso Alpino e del Soccorso Speleologico, oltre che del Soccorso Alpino di Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco impegnati.

Il tutto fino al drammatico epilogo: la scoperta, anche grazie all’ausilio di un elicottero, del corpo del ragazzo che, stando alle prime ipotesi, sarebbe scivolato durante la discesa lungo un tratto scosceso, perdendo la vita dopo essere precipitato per diversi metri. Il decesso sul posto è stato confermato dal medico del Soccorso Alpino mentre l’elicottero dei vigili del fuoco si è occupato delle operazioni di recupero. Infine la GdF sta effettuando accertamenti di polizia giudiziaria allo scopo di ricostruire con esattezza quanto accaduto.