Un tuffo nel canale Villoresi finisce in tragedia: 18enne annega sotto gli occhi degli amici. Indagini in corso.

Sembrava una serata come tante, un momento di leggerezza tra amici in piena estate. Tuttavia, ieri, venerdì 18 luglio, a Garbagnate Milanese, un tuffo nel canale Villoresi ha cambiato tutto. Quello che doveva essere un semplice momento di svago si è trasformato in una tragedia improvvisa. Il gruppo di ragazzi, tutti giovanissimi, non poteva immaginare che un gesto all’apparenza innocuo avrebbe avuto un epilogo tanto doloroso.

Garbagnate Milanese, 18enne si tuffa nel canale Villoresi con gli amici: tragico epilogo

Yasser Mohamed Faid, 18 anni appena compiuti, ha perso la vita dopo essersi gettato nel canale Villoresi, nei pressi della stazione ferroviaria delle Groane. Il ragazzo, nato a Milano da genitori nordafricani, si trovava in compagnia di tre amici minorenni, gli stessi che hanno lanciato l’allarme intorno alle 20.

In pochi minuti sono accorsi sul posto i carabinieri delle stazioni di Rho e Garbagnate, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Dopo il recupero dall’acqua, i soccorritori hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma le condizioni del giovane sono apparse fin da subito critiche. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Garbagnate, Yasser è deceduto poco dopo il ricovero.

Garbagnate Milanese, 18enne si tuffa nel canale Villoresi con gli amici: indagini in corso

Secondo le prime informazioni, il ragazzo non sapeva nuotare. Proprio questo dettaglio rende ancora più straziante quanto accaduto. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, ascoltando i testimoni e visionando eventuali filmati della zona.