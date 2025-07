New York, tragico incidente in clinica: 61enne morto risucchiato dalla macchi...

New York, tragico incidente in clinica: 61enne morto risucchiato dalla macchi...

Tragedia in clinica a New York, per l’esattezza a Long Island, dove un uomo è morto dopo essere stato risucchiato da una macchina per fare la risonanza magnetica. Ecco cosa è successo.

Tragedia in clinica, morto risucchiato dalla macchina per la risonanza magnetica

Si chiamava Keith McAllister e aveva 61 anni, l’uomo morto dopo essere stato risucchiato da una macchina per la risonanza magnetica.

La tragedia si è consumata lo scorso 16 di luglio presso la clinica Nassau Open MRi a Westbury, Long Island. L’uomo aveva accompagnato presso il centro medico la moglie che doveva fare una risonanza al ginocchio ma, quando ha sentito le urla della donna, è entrato senza autorizzazione nella stanza. McAllister aveva al collo una catena da allenamento pesi da 9kg ed è stato risucchiato dalla potente forza del macchinario. Nonostante l’intervento rapido dei soccorsi, l’uomo è morto a seguito delle ferite riportate, che erano troppo gravi.

Tragedia in clinica, morto risucchiato dalla macchina per la risonanza magnetica: le parole della moglie

Keith McAllister è morto a seguito delle ferite riportate dopo essere stato risucchiato dalla macchina per la risonanza magnetica per colpa di una catena da allenamento che aveva al collo. Queste le parole della moglie Adrienne Jones-McAllister: “gli avevo chiesto di aiutarmi, è entrato nella stanza e in un attimo la macchina lo ha risucchiato e trascinato dentro.” La Polizia ha escluso l’ipotesi di reato, classificando il fatto come accidentale ma ci sarà comunque un’indagine interna.