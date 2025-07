Il Grande Fratello continua a sorprendere e questa volta a catalizzare l’attenzione del pubblico è stata Simona Ventura. La conduttrice, da sempre voce autorevole nel panorama televisivo italiano, ha preso una decisione che nessuno si aspettava. Con una mossa tanto inaspettata quanto decisa, ha acceso i riflettori su una scelta destinata a far discutere dentro e fuori la Casa.

Fan spiazzati, concorrenti increduli e social in fermento: cosa ha spinto la Ventura a intervenire così duramente?

Simona Ventura condurrà il nuovo GF Nip: solo concorrenti non famosi e durata ridotta

Le indiscrezioni più recenti confermano che il Grande Fratello Nip, in partenza su Canale 5 da ottobre 2025, sarà condotto da Simona Ventura, scelta ufficializzata durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. Questo ritorno alla versione “NIP” punta a riscoprire l’essenza originale del format, con un cast composto esclusivamente da persone comuni, escludendo influencer e volti già noti della TV.

Il programma avrà una durata ridotta rispetto alle ultime edizioni: si parla di circa 90-100 giorni, con una sola puntata a settimana in prima serata e un gran finale previsto prima delle festività natalizie.

Tra le novità in fase di valutazione, si discute della possibile presenza di Tommaso Zorzi come opinionista, nome molto apprezzato dal pubblico e considerato un buon alleato per rinnovare il tono del programma.

“È fuori”, la scelta di Simona Ventura: esclusione potente al Grande Fratello

A far emergere la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, noto blogger esperto di televisione, al quale è stato chiesto se il format prevedesse ancora la presenza dell’inviata del web – un ruolo che, in passato, ha diviso il pubblico per la sua reale utilità.

La risposta è stata chiara: al momento non è prevista alcuna riconferma di quel segmento. L’idea, infatti, sarebbe quella di tornare a una formula più essenziale, riducendo le componenti superflue per riportare il reality alla sua struttura originaria. Non solo non ci sarebbe nessuna sostituta in vista, ma nemmeno un nome in fase di valutazione, almeno per ora. A rischiare il posto sarebbe dunque Rebecca Staffelli, volto attuale della parte social del programma, almeno per quel che riguarda l’edizione Nip.