Infortunio Dybala, operazione in vista: stagione finita per l'attaccante gial...

Infortunio Dybala, operazione in vista: stagione finita per l'attaccante gial...

Nonostante la delusione per l’uscita dall’Europa League, alla Roma ultimamente stava andando tutto bene, fino alla notizia dell’infortunio della stella Paulo Dybala. Stagione finita per lui?

Infortunio Paulo Dybala: operazione in vista

Nel corso dell’ultima partita di campionato giocata dalla Roma all’Olimpico contro il Cagliari, e vinta per 1 a 0, l’attaccante e stella della squadra giallorossa, Paulo Dybala, si è infortunato. Se inizialmente l’infortunio non sembrava grave, alla fine si è dimostrato più serio del previsto, ovvero una lesione del tendine semitendinoso sinistro, tanto che il calciatore argentino dovrà, nei prossimi giorni, sottoporsi a un intervento chirurgico. Ma ecco il comunicato del club giallorosso: “Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio”. Stagione quindi finita per Dybala?

Paulo Dybala, stagione finita?

Paulo Dybala sarà quindi operato al tendine nei prossimi giorni ma, quello che si chiedono tutti i tifosi giallorossi è se lo vedranno ancora in campo in questa stagione calcistica. La risposta è no, per Dybala la stagione 2024-2025 finisce qui. Davvero una brutta tegola per la Roma, in piena corsa per assicurarsi un posto in Champions per la prossima stagione. Queste le parole dell’attaccante sui social “Tornerò presto, più forte.”