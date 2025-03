Andrija Delibasic, ex calciatore montenegrino, è tragicamente morto all’età di 43 anni. Il giocatore, che ha militato in diversi club europei, è stato anche protagonista in Spagna durante la sua carriera.

Chi era Andrija Delibasic

Nato il 24 aprile 1981 a Niksic, Delibasic ha iniziato la carriera tra Sutjeska e Partizan Belgrado, per poi trasferirsi in Spagna al Mallorca nel 2003, dove ha segnato 7 gol in 29 partite. Ha successivamente giocato in vari club, tra cui Benfica, Hercules, Real Sociedad, AEK Atene e Rayo Vallecano. Nel 2010 si è trasferito al Rayo Vallecano, ultima esperienza in Liga, per poi giocare in Thailandia con il Ratchaburi e chiudere la carriera nel Sutjeska nel 2015.

In nazionale, Delibasic ha collezionato 21 presenze e 6 gol con il Montenegro, tra cui una rete contro l’Inghilterra nel 2011. Nel 2004, con la Serbia e Montenegro, ha raggiunto la finale dell’Europeo Under-21.

Andrija Delibasic si è ritirato dal calcio nel 2015, dopo aver giocato nell’Sutjeska Niksic, squadra con cui aveva iniziato la sua carriera nelle giovanili.

I motivi della morte di Andrija Delibasic

Nel 2023, mentre ricopriva il ruolo di allenatore del Normar, a Delibasic era stato diagnosticato un tumore al cervello, che aveva subito un intervento chirurgico nello stesso anno. Successivamente, era tornato nel mondo del calcio come direttore sportivo del Buducnost Podgorica.