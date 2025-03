Calcio in lutto per la morte di Nico Hidalgo. Un talento mai esploso dopo l’acquisto della Juventus nel 2014, che non è mai riuscito a farsi spazio nei grandi palcoscenici del calcio.

La Juventus l’aveva visto da lontano, ma mai da vicino. Nico Hidalgo, un centrocampista spagnolo classe 1992, era stato acquistato dai bianconeri nell’estate del 2014, quando la Juventus guardava all’estero per ampliare il proprio roster.

Calcio in lutto: morto Hidalgo, il talento mai esploso dopo l’approdo alla Juventus

Hidalgo il giovane calciatore morto lascia un grande lutto nel mondo del calcio. Proveniva dalla seconda squadra del Granada, un club della famiglia Pozzo, noto per la sua rete di squadre in Europa. Tuttavia, la sua avventura con i grandi non cominciò mai veramente. Invece, rimase in prestito ad Andalusia per due stagioni. Due stagioni che avrebbero dovuto servirgli per fare esperienza, per emergere e, chissà, guadagnarsi il posto nella prima squadra. Ma Torino non arrivò mai.

La sua carriera, dopo il Granada B, sembrava voler prendere una piega interessante. Passò due anni al Cadice, in seconda divisione, e poi altri due al Racing Santander, scendendo anche in terza, ma sempre con una determinazione che non nascondeva la sua voglia di riscatto. La sua carriera in realtà non si allontanava molto dal destino di tanti altri giovani calciatori che, a volte, non trovano la fortuna in una squadra di élite. Ma Hidalgo non si fermò. Continuò a lottare, anche quando nel 2020 passò all’Extremadura, un club di seconda divisione spagnola che stava attraversando difficoltà economiche.

Calcio in lutto: morto Hidalgo, la malattia spezza il sogno di un talento

Sembrava che finalmente potesse trovare un angolo di serenità professionale, ma la vita aveva in serbo qualcosa di più crudele.

Nel 2021, a soli 29 anni, arrivò la diagnosi che cambiò tutto. Un tumore ai polmoni, con metastasi che si diffusero anche alle ossa, stroncando le sue speranze e mettendo fine a una carriera che, sebbene mai decollata ai massimi livelli, era sempre stata segnata da una passione indomita per il calcio. Il mondo del calcio, che lo aveva visto partire con grandi aspettative, oggi piange la sua scomparsa, un talento che non ha mai avuto l’opportunità di esprimersi pienamente.

Pensare che solo dieci anni fa, quando Hidalgo firmò con la Juventus, tutto sembrava possibile. La grandezza del club, il richiamo di una squadra che dominava in Italia e sognava in Europa, facevano immaginare a molti che Hidalgo avrebbe avuto una carriera brillante.