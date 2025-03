Elon Musk e i figli, nuovo arrivo in famiglia: papà per la 14esima volta

Elon Musk e i figli, nuovo arrivo in famiglia: papà per la 14esima volta

Elon Musk accoglie il suo quattordicesimo figlio, Seldon Lycurgus. La compagna Shivon Zilis annuncia la nascita con un post emozionante, aggiungendo un toccante messaggio d’amore per il piccolo.

Elon Musk è diventato papà per la quattordicesima volta. La compagna, Shivon Zilis, direttrice di Neuralink, ha condiviso la notizia su X, accogliendo il piccolo ultimo arrivato nella loro famiglia.

Elon Musk, figli: Shivon Zilis annuncia la nascita del piccolo Seldon Lycurgus

La compagna di Elon Musk commenta così: “Abbiamo discusso con Elon e, nella data del primo compleanno della nostra bellissima Arcadia, abbiamo pensato fosse giunto il momento di condividere anche il nostro meraviglioso e incredibile figlio”, ha scritto Shivon, aggiungendo un toccante dettaglio: “Ha il fisico di un colosso e un grande cuore d’oro. Lo amo tanto.” Così ha parlato del compagno. Musk, come sua abitudine, ha risposto con un cuore a supporto del post. L’ultimo nato in famiglia si chiama Seldon Lycurgus, come ha scritto la mamma su X.

Elon Musk, figli: Shivon Zilis annuncia la nascita del piccolo Seldon Lycurgus

Già genitori di altri figli nello specifico due gemelli, Strider e Azure, e della piccola Arcadia, la coppia si arricchisce ora di un altro membro. Ma le novità non finiscono qui: Elon Musk, con le sue relazioni passate, ha avuto un totale di undici figli. Sei con la sua ex moglie Justine Wilson, tra cui Nevada Alexander, morto a soli dieci settimane, e i gemelli Griffin e Xavier (ora Vivian Jenna Wilson). Poi ci sono i trigemini Kai, Saxon e Damian. E, con la cantante Grimes, Musk ha avuto X AE A-XII (conosciuto come baby X), Y (Exa Dark Sideræl), e un terzo figlio, Techno Mechanicus, affettuosamente chiamato Tau.

Un uomo che, come la sua carriera, non si ferma mai. Anche nella sua vita familiare.