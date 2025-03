Calcio in lutto, Radisa Ilic morto in circostanze drammatiche: le prime ipotesi

Una tragedia ha scosso profondamente il calcio serbo: Radisa Ilic, ex portiere del Partizan Belgrado e della nazionale serba, è morto a soli 47 anni dopo essere precipitato dal balcone del quarto piano della sua abitazione. La notizia ha lasciato tutti sotto shock, e sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Chi era Radisa Ilic

Radisa Ilic è stato un portiere serbo, noto per la sua carriera sia a livello di club che con la nazionale. Nato il 20 settembre 1977 a Belgrado, ha giocato la maggior parte della sua carriera nel Partizan Belgrado, uno dei club più importanti della Serbia. Con il Partizan, ha vinto numerosi titoli nazionali e ha partecipato a competizioni internazionali, ottenendo riconoscimenti per le sue abilità in porta.

Ilic ha anche fatto parte della nazionale serba, sebbene la sua carriera internazionale non sia stata lunga come quella a livello di club. Era conosciuto per la sua solidità e reattività nelle parate, nonché per la sua presenza fisica e leadership in campo. Dopo il ritiro nel 2013, ha continuato a contribuire al calcio come allenatore dei portieri.

Oltre alla sua carriera sportiva, Ilic era apprezzato per il suo carattere e il suo impegno dentro e fuori dal campo. La sua morte tragica a 47 anni, avvenuta a seguito di una caduta dal balcone del quarto piano della sua abitazione, ha sconvolto il mondo del calcio serbo e non solo.

“Una notizia terribile, sono sotto shock… Era un ragazzo meraviglioso, un grande portiere e una personalità diversa dagli altri. Non riesco a credere che stiamo parlando di lui in questa circostanza. Era un vero professionista, si differenziava dagli altri nel suo comportamento e nei suoi interessi. Per lui il calcio era ovviamente la priorità, ma amava anche la musica. Non riesco a credere che se ne sia andato”, ha dichiarato l’ex allenatore al Partizan Ljubisa Tumbakovic.

Calcio in lutto, Radisa Ilic morto cadendo dal quarto piano: le indagini

Secondo le indagini delle autorità, riportate dai media locali, Radisa Ilic si sarebbe tolto la vita all’età di 47 anni.

Negli ultimi anni, Ilic ha affrontato diverse tragedie personali: la perdita del fratello, avvenuta quattro anni fa, e quella del padre, eventi che lo hanno profondamente segnato. Inoltre, aveva alle spalle un matrimonio finito, con la sua ex moglie e la figlia che vivono a Belgrado.