Un ragazzo di 24 anni è stato ucciso, un altro è stato accoltellato gravemente prima dell'alba: le cause dello scontro

Lo scontro ha avuto inizio all’interno di una discoteca proseguendo poi all’esterno con un epilogo drammatico. É di un morto ed un ferito grave, oltre a due ragazzi feriti in modo lieve, il bilancio dello scontro tra gang avvenuto a San Benedetto del Tronto, nella zona del lungomare. Le indagini sono state avviate per ricostruire le cause del drammatico episodio costato la vita ad un 24enne mentre un altro giovane ha riportato gravi ferite provocate da un’arma da taglio, il tutto nelle prime ore del’alba del 16 marzo.

Scontro a San Benedetto del Tronto, un morto e un ferito grave

L’episodio di violenza si è verificato nel comune in provincia di Ascoli Piceno coinvolgendo due bande venute allo scontro prima in una discoteca e poi all’esterno, sul lungomare. La vittima è un ragazzo di 24 anni originario del Nord Africa e nato in Italia, deceduto a causa delle coltellate ricevute; ma poco prima un altro giovane è stato accoltellato riportando gravissime ferite mentre hanno riportato lievi contusioni due giovani ugualmente coinvolti nello scontro.

I carabinieri hanno iniziato a lavorare per indagare sulla dinamica dei fatti: si ritiene che le due gang si siano fronteggiate nel locale ma dopo essere state cacciate dal personale addetto alla sicurezza, avrebbero proseguito al di fuori. Il ferito è riuscito a rientrare nella sua casa di Grottammare raggiungendo in seguito, con supporto del 118, l’ospedale regionale Torrette di Ancona mentre gli altri due feriti sono stati portati al Madonna del Soccorso di San Benedetto.

Scontro tra gang: le indagini

Il procuratore di Ascoli Piceno Umberto Monti, il comandante provinciale dei carabinieri Domenico Barone e il medico legale sono intervenuti sul luogo della tragedia e la scientifica ha effettuato tutti i rilievi del caso trasferendo successivamente la salma all’obitorio del nosocomio San Benedetto. Alcuni soggetti sono stati identificati e su di essi sono state avviate specifiche valutazioni: le cause dello scontro restano al momento non del tutto chiare.