Dramma e decine di morti in una discoteca in Macedonia del Nord: le cause

Dramma e decine di morti in una discoteca in Macedonia del Nord: le cause

Erano oltre mille le persone presenti all’interno di una discoteca in Macedonia del Nord quando all’improvviso quella che doveva essere una serata di divertimento ed emozioni si è trasformata in un tremendo dramma. Il bilancio delle vittime è tragico: sono almeno cinquanta i morti localizzati dai soccorritori, come annunciato dal ministero dell’Interno e riportato dall’agenzia statale Mia. Resta da chiedersi cosa possa essere accaduto nel locale nel quale i presenti si erano radunati per assistere ad un concerto. Ecco quali sono state le cause dell’incidente.

Drammatico incidente in una discoteca in Macedonia del Nord: almeno 50 morti

Il dramma si è consumato in una cittadina ubicata ad un centinaio di chilometri ad est dalla capitale Skopje ovvero Kocani. “Almeno cinquanta persone sono morte“, come riportato da Mia che ha specificato che all’interno del locale erano presenti “circa 1500 persone” che stavano assistendo “ad un concerto”. La discoteca in questione si chiama Pulse: si tratta di un nightclub piuttosto conosciuto nella cittadina con oltre 30mila abitanti; in quel momento era in corso un concerto dei Dnk, duo hip-pop molto conosciuto nel Paese e per questo il pubblico era composto prevalentemente da giovani.

50 morti in una discoteca: le prime ipotesi

Improvvisamente la situazione è precipitata ed in decine hanno cercato di guadagnare al più presto le uscite tanto che, anche a causa della calca, almeno cento persone sono rimaste ferite. I feriti sono stati portati d’urgenza agli ospedali di Stip o a quello locale di Kocani. Ma purtroppo almeno cinquanta partecipanti al concerto sono morti; la causa scatenante dell’incidente, avvenuto intorno alle 3 del mattino, è stata un incendio che in breve tempo ha avvolto la struttura e vi è già una prima ipotesi legata alle cause: potrebbe essere scaturito dall’utilizzo di dispositivi pirotecnici secondo quanto affermato dai media locali.