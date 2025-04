F1, paura per Alonso: il volante si stacca in curva, la reazione del pilota

F1, paura per Alonso: il volante si stacca in curva, la reazione del pilota

F1, l'attività di Alonso in pista è stata bruscamente interrotta da un problema piuttosto serio.

F1, paura per il pilota Fernando Alonso nel corso della seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain della Formula 1 2025. Ma cosa è successo e qual è stata la sua reazione?

Formula 1, grande spavento per Alonso: il volante si stacca in piena curva

Grande spavento per il pilota spagnolo Fernando Alonso, protagonista di un incidente mentre si trovava sul rettilineo del tracciato di Sakhir, e che solo grazie alla reazione “fredda” del pilota si è evitato il peggio. Ma come ha reagito Alonso?

Incidente in F1 per Alonso, cosa è successo

Mentre si accingeva a svoltare a destra in curva 1 il pilota spagnolo Fernando Alonso, due volte campione del mondo, ha visto il volante della sua Aston Martin staccarsi improvvisamente.

L’Aston Martin, che fortunatamente procedeva lentamente, ha proseguito la sua corsa nella larga via di fuga situata a lato della curva rallentando ulteriormente. La reazione di Fernando Alonso ha scongiurato il peggio.

La reazione di Alonso

Alonso, al momento dell’incidente in curva, dimostrando tutta la sua esperienza, non ha perso la calma e anzi, con sangue freddo, è riuscito a mettere a posto lo sterzo e riprendere poi la pista evitando che la sua vettura andasse a sbattere violentemente contro le barriere protettive.

Si presume, però, che il volante avesse già mostrato dei problemi e che si sia staccato nel momento in cui Fernando Alonso cercava di resettarlo: “Cambia il volante. C’è un problema con il volante, si spegne” aveva infatti detto lo spagnolo ricevendo conferma che qualcosa non andasse, anche dagli ingegneri.

Dubbi sull’incidente

Crescono i dubbi sul fatto che l’incidente sia stato dovuto a qualche strano esperimento fatto dal team britannico. Nel momento in cui lo spagnolo ha riportato la vettura ai box, i meccanici della Aston Martin si sono uniti per formare un paravento umano, per nascondere la monoposto.

La scuderia ha già annunciato che sta investigando per capire cosa sia andato storto, soprattutto in vista delle qualifiche, in programma domani, sabato 12 aprile.