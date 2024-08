Nel giorno del debutto in Formula 1, Kimi Antonelli si è schiantato dopo una decina di minuti dall'ingresso in pista a Monza

Nella prima sessione di prove libere sul circuito di Monza ha debuttato in massima categoria Andrea Kimi Antonelli a bordo della Mercedes di George Russell. Tuttavia, la sua prima avventura in F1 dura poco: dopo 10′ perde aderenza e si schianta contro le barriere.

L’incidente di Kimi Antonelli a Monza

Andrea Kimi Antonelli, 18 anni compiuti il 25 agosto, ha terminato la sessione di prove libere perdendo il controllo nella Parabolica e uscendo fuori pista e sbattendo contro le barriere. Dopo aver segnato un buon tempo nel suo primo giro out con gomma soft, dopo 10 minuti Antonelli ha toccato il cordolo all’ingresso della Parabolica e non è riuscito a tenere la macchina in pista, schiantandosi sulle barriere e danneggiando la vettura.

“Mi dispiace”, ha dichiarato via radio Antonelli dopo aver confermato di stare bene. Tuttavia, Toto Wolff, team principal della scuderia, lo ha rassicurato: “Va tutto bene Kimi. Tutto bene. Non ti preoccupare”.

Anche se la Mercedes si è distrutta, fortunatamente per il pilota bolognese non ci sono state particolari conseguenze.

Le prime parole del pilota dopo l’incidente

“Oggi è stata una giornata un po’, come posso dire, abbastanza intensa. Ho fatto la mia prima sessione di libere e purtroppo sono finite abbastanza velocemente. È stato un impatto abbastanza grosso, intorno ai 50/52G laterali. Al momento non mi sento benissimo e ritornerò in hotel per riposare e preparare il proseguo del weekend”.

In questa occasione ha ringraziato nuovamente il team Mercedes e si è scusato con tutti per quanto accaduto.

Toto Wolff in conferenza stampa ha dichiarato:

“Quanto accaduto non ha avrà nessun effetto sul suo possibile futuro con noi. Non abbiamo ancora deciso con sicurezza quando, ma molto probabilmente la prossima sessione di libere che farà sarà in Messico“.

Turno di qualifiche in Formula 2

Kimi Antonelli dovrà resettare velocemente quanto accaduto poiché lo aspetta il turno di qualifiche in Formula 2.