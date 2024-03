Kimi Antonelli ha avuto un incidente in curva 12, che gli è costato la pole position in Australia

Dennis Hauger si è assicurato la pole position, battendo l’osservato speciale della Mercedes Andrea Kimi Antonelli di tre decimi di secondo.

Antonelli perde la pole in Australia

Il 2006 bolognese si è visto soffiare il primo posto durante la sessione di qualifiche all’Albert Park, a causa di un incidente al giro 10. La monoposto di Antonelli ha ingaggiato un acceso scontro per il secondo posto con la Trident di Richard Verschoor, conclusosi con un testacoda per entrambi alla curva 12. Il finale della sessione è stato condizionato da una bandiera gialla alla curva sei per un altro testacoda, questa volta di Enzo Fittipaldi che è finito contro le barriere. Nella Feature Race di domenica Antonelli partirà in prima fila per la prima volta in Formula 2. Terza posizione per Verschoor, che ha preceduto Kush Maini.

La griglia di partenza

L’MP Motorsport di Dennis Hauger domina la griglia di partenza del GP d’Australia, seguito da Antonelli, Verschoor e Maini. Zane Maloney si è assicurato il quinto posto dopo essere stato in pole provvisoria a meno di cinque minuti dalla fine, mentre Paul Aron si è qualificato sesto. Pepe Marti partirà settimo davanti al compagno di squadra Isack Hadjar, che ha dominato fino all’ultimo la Sprint Race di sabato, prima di essere penalizzato. Nona posizione per l’Invicta Racing di Gabriel Bortoleto, ultimo Roman Stanek per la Trident. La Feature Race è in programma per domenica 24 marzo alle 01:35.