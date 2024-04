Momenti di imbarazzo in diretta. Il commento di Caterina Balivo sulla partecipazione a Sanremo ha spiazzato Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini ospite di Caterina Balivo

Lorella Cuccarini è stata ospite della trasmissione La buona volta, condotta da Caterina Balivo, per promuovere la campagna dell’associazione “Trenta ore per la vita” di cui è socia e testimonial. La showgirl ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita professionale e privata, compresa la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 1995, quando ha portato in gara il brano Un altro amore no.

Caterina Balivo spiazza Lorella Cuccarini: “La tua canzone non era bellissima”

“Sei tornata a Sanremo come cantante e io cantavo la tua canzone, stonatissima, davanti allo specchio! Quella canzone non era bellissima…” ha dichiarato Caterina Balivo. “Un altro amore no? A me piaceva tantissimo…” ha risposto Lorella Cuccarini, spiazzata. “No, certo, certo! Applauso, grazie! Questa la tagliamo come se non fossimo in diretta. Però per una ragazzina.. A me piaceva lo stesso perché la cantavi tu!” ha aggiunto Caterina Balivo, cercando di giustificarsi. “Ma a me piaceva moltissimo perché l’aveva scritta mio marito” ha poi aggiunto la Cuccarini. Un commento che ha creato un momento di imbarazzo.