Terrorismo, Mattarella depone una corona per Moro e le altre vittime

Roma, 9 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona sotto la lapide di Aldo Moro in via Caetani, a Roma. Nella via dove 46 anni fa fu ritrovato in una Renault 4 il corpo senza vita dell’allora presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di sequestro, sono arrivate le più alte cariche dello Stato per la celebrazione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo.

Oltre a Mattarella, erano presenti i presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e il presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera. Presenti anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, la segretaria del Pd Elly Schlein e una delegazione dell’Udc guidata dal segretario Lorenzo Cesa e dal senatore Antonio De Poli.