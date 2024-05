De Luca critica ancora Giorgia Meloni: "Una performance studiata a tavolino"

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha usato il suo consueto appuntamento social del venerdì per discutere del confronto con la premier Giorgia Meloni, avvenuto durante l’inaugurazione del centro sportivo di Caivano.

De luca critica la reazione della premier

De Luca ha precedentemente criticato la premier per un insulto catturato fuori onda durante la trasmissione di La7 Tagadà, dove Meloni si era riferita a se stessa come “quella st****a di Meloni”.

De Luca ha ricostruito l’intera vicenda dal suo punto di vista, iniziando dalle ragioni della manifestazione degli amministratori locali a Roma, che Meloni aveva liquidato con un secco “andate a lavorare”. Secondo De Luca, la visita di Meloni a Caivano è stata “una performance un po’ volgare studiata a tavolino”, sottolineando che “non ci sono parole ma il problema non è stato risolto”.

Accuse di inadeguatezza

Il presidente della Regione Campania ha espresso dubbi sull’adeguatezza della premier per il suo ruolo, affermando che l’episodio conferma “una sensazione di inadeguatezza della presidente del Consiglio”. De Luca ha criticato Meloni per non aver compreso appieno il suo ruolo istituzionale, dicendo che “forse non ha capito che rappresenta tutti gli italiani e si trova in una istituzione un po’ diversa da una sezione di partito”.